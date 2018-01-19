video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 19 يناير 2018 07:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بعد عام من المسيرة النسائية ضد ترامب..

تايم: ترشح أعداد كبرى من النساء فى أمريكا للمناصب العامة

الجمعة، 19 يناير 2018 03:25 م
تايم: ترشح أعداد كبرى من النساء فى أمريكا للمناصب العامة المسيرة النسائية بالولايات المتحدة الأمريكية


كتبت ريم عبد الحميد
إضافة تعليق

قالت مجلة "تايم" الأمريكية إن هناك حركة شعبية تحدث الآن يمكن أن تغير أمريكا، وأشارت إلى أن هذه الحركة التى قد يسميها البعض ثورة أو الموجة الوردية، قد ألهم بها المشاركين فى مسيرات القبعات الوردية احتجاجا على تولى الرئيس دونالد ترامب الحكم قبل عام، وما أعقبها من نشاط.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك زيادة غير مسبوقة فى عدد النساء اللاتى تترشحن لأول مرة لمناصب عامة، أغلبهن من الديمقراطيات تترشحن لمناصب كبيرة وصغيرة بدءا من مجلس الشيوخ الأمريكى والمجالس التشريعية للولايات، وحتى مجالس المدارس المحلية.

 

وتابعت التايم قائلة إن هناك 79 سيدة على الأقل تستكشفن الترشح لمناصب حكام الولايات فى عام 2018، وهو ما يشير إلى تضاعف رقم من ترشحن فى عام 1994، بحسب مركز المرأة الأمريكية والسياسة فى جامعة روتجيرز، ويمثل عدد النساء الديمقراطيات اللاتى سيتحدين على الأرجح النواب الحاليين فى مجلس النواب 350% من عدد النساء اللاتى ترشحن فى عام 2016، وكانوا 41 امرأة.

 

وتشير تايم إلى أن منذ انتخاب دونالد ترامب رئيسا لأمريكا، سعت أكثر من 26 ألف امرأة فى إطلاق حملة انتخابية، ولا يقتصر الأمر على المرشحات فقط، فالعميلات السياسيات ذوات الخبرة يقمن بمحاولاتهن، وأنشأن منظمات مستقلة جديدة عن مؤسسة الحزب من أجل جمع الأموال وحشد المتطوعين ومساعدة المرشحات فى كل شىء بدءا من جمع الأموال وحتى معرفة كيفية التوازن بين رعاية الطفل والحملات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صحيفة: شعبية أوبرا وينفرى تؤهلها للفوز حال ترشحها للانتخابات الرئاسية 2020

فيديو وصور.. فريق مونت كايرو يقدم مهرجان "يالا نغنى" فى أوبرا دمنهور

الولايات المتحدة

اخبار امريكا

دونالد ترامب

المراة الامريكية

ترشح النساء

الحزب الديمقراطى



لا تفوتك
السيسي: أقسم بالله مصر نجت بكرم ربنا وحده قبل جهود الجيش والشرطة

السيسي: أقسم بالله مصر نجت بكرم ربنا وحده قبل جهود الجيش والشرطة

7 إجراءات للإدلاء بصوتك فى الانتخابات الرئاسية.. تعرف عليها

7 إجراءات للإدلاء بصوتك فى الانتخابات الرئاسية.. تعرف عليها

فيديو صور.. "تركيا تسكب الزيت على النار".. مدفعية "جيش أردوغان" تقصف قرى فى "عفرين" بعشرات صواريخ الكاتيوشا.. ووزير الدفاع التركى يعلن بدء عملية عسكرية شمالى سوريا.. والوحدات الكردية تتوعد أنقرة: سنرد بكل قوة

فيديو صور.. "تركيا تسكب الزيت على النار".. مدفعية "جيش أردوغان" تقصف قرى فى "عفرين" بعشرات صواريخ الكاتيوشا.. ووزير الدفاع التركى يعلن بدء عملية عسكرية شمالى سوريا.. والوحدات الكردية تتوعد أنقرة: سنرد بكل قوة

5 أسباب تدعو ريال مدريد للتعاقد مع محمد صلاح الصيف المقبل.. تراجع أداء هجوم الملكى.. تجديد الدماء وخفض معدل الأعمار.. غياب تأثير الصفقات الجديدة.. إجادة الفرعون لاختراق دفاعات الخصوم.. وزيادة الفاعلية الهجومية

5 أسباب تدعو ريال مدريد للتعاقد مع محمد صلاح الصيف المقبل.. تراجع أداء هجوم الملكى.. تجديد الدماء وخفض معدل الأعمار.. غياب تأثير الصفقات الجديدة.. إجادة الفرعون لاختراق دفاعات الخصوم.. وزيادة الفاعلية الهجومية

مرتضى منصور: لن أستقيل من الزمالك.. ولو عبد الله جورج عاوز يستقيل بمفرده

مرتضى منصور: لن أستقيل من الزمالك.. ولو عبد الله جورج عاوز يستقيل بمفرده

4 كواكب تزين سماء 2018.. تعرف عليها وتواريخ وأوقات رؤيتها

4 كواكب تزين سماء 2018.. تعرف عليها وتواريخ وأوقات رؤيتها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة