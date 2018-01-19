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الجمعة، 19 يناير 2018 05:56 م
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برلمانى أردنى يهدد بإسقاط الحكومة حال عودة السفير الإسرائيلى

الجمعة، 19 يناير 2018 12:01 م
برلمانى أردنى يهدد بإسقاط الحكومة حال عودة السفير الإسرائيلى العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى


وكالات الأنباء
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دعا يحيى السعود، رئيس لجنة فلسطين فى البرلمان الأردنى الحكومة الأردنية إلى عدم القبول بعودة السفير الإسرائيلى تحت أى ظرف.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن السعود إعلانه بأنه "إذا كانت هنالك عودة للسفير الإسرائيلى سوف أتبنى مذكرة نيابية لطرح إسقاط الثقة بهذه الحكومة".

 كما طالب البرلمانى الأردنى بمثول حارس السفارة الإسرائيلية الذى قتل مواطنين أردنيين أمام محكمة عادلة، مستوفاة الشروط، وأن يتابع المحاكمة "محامون أردنيون، وأن تسمح السلطات الإسرائيلية بمراقبة المحاكمة".

وإلى ذلك، نقلت صحيفة "الغد الأردنى" عن مصادر دبلوماسية أردنية دعوتها إلى ضرورة أن تمر إعادة فتح السفارة الإسرائيلية فى عمان بـ"إجراءات الاستمزاج لتعيين سفير جديد".

وذكرت الصحيفة أن هذه التصريحات جاءت ردا على إعلان الحكومة الإسرائيلية أمس، أنها ستعيد فتح سفارتها فى عمان، بعد التوصل إلى تفاهمات مع الحكومة الأردنية. 


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