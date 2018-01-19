بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

أصيب 9 أشخاص بإصابات متفرقة فى حادث تصادم ميكروباص بسيارة نصف نقل على سيدى سالم كفر الشيخ بالقرب من قرية أريمون التابعة لمركز كفر الشيخ.

وتلقت غرفة عمليات إسعاف كفر الشيخ، إشارة بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بسيارى نصف نقل على سيدى سالم كفر الشيخ بالقرب من قرية أريمون التابعة لمركز كفر الشيخ، وهرعت سيارات الإسعاف، لموقع الحادث، ونقلت المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى العلاج اللازم.

وتبين إصابة كلا من انتصار عبد العزيز جوده 42 سنة مقيمة بقرية كالطائفة مصابة بكسر بالساق اليمنى، وأمانى جمال أحمد عبد الحافظ 24 سنة مقيمة بقرية متبول، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات، وجمال أحمد عبد الحافظ 55 سنة، يقيم بقرية متبول مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات، وداليا أحمد جمال 8 سنوات مقيمه بقرية متبول، مصابة بجرح قطعى بالقدم اليمنى، وعبد الرحمن محمد عبد الرحمن 35 سنة مقيم بقرية متبول، مصاب باشتباه كسر بالساعد الأيمن والأيسر، وسعد على فراج 30 سنة، مصاب ما بعد الارتجاج بالمخ وكدمات وسحجات، وأمال صبحى بدير، 40 سنة ،مقيمه بقرية تيدا، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات، وفكرية محمود مصطفى 25 سنة، ومقيمة بقرية متبول، مصابة باشتباه فى كسر بالقدم اليسرى، وإيمان السيد بدر 54 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الإرتجاج وكدمات وسحجات.