video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 19 يناير 2018 02:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

اليوم .. وزير الأوقاف يخطب الجمعة من مسجد الميناء الكبير بالغردقة

الجمعة، 19 يناير 2018 12:34 ص
اليوم .. وزير الأوقاف يخطب الجمعة من مسجد الميناء الكبير بالغردقة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف


البحر الأحمر - عماد عرفة
إضافة تعليق

يلقى اليوم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة، من مسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة، تزامناً مع احتفالات المحافظة بالعيد القومى لها الموافق 22 من يناير الجارى، ذكرى معركة شدوان المجيدة .

وكان وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة ألقى أمس الخميس ندوة دينية توعوية، تحت عنوان " الإيمان وأثره على الفرد والمجتمع " عقب صلاة العشاء بمسجد الميناء الكبير بالغردقة .
 
وتحدث فيها عن نعم الله على الإنسان والتدرع لله، وكذلك عن الإلحاد والذى أكد أنه لا يقل خطورة عن التطرف بل يزيد ووصفه بأنه ظاهرة فيسبوكية، تخلو مصر منه وإن وجدت فهى حالات فردية، وهى موجهة وممولة وهدفها التخريب.
 
حضر الندوة محافظ البحر الأحمر وقيادات وزارة الأوقاف وعدد من أئمة البحر الأحمر.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الأوقاف: 120 ألف مئذنة تنادى بالحق ولا يوجد إلحاد فى مصر (فيديو)

البحر الاحمر

اخبارمصر

اخبارالمحافظات

وزير الاوقاف

الغردقة

خطبة الجمعة



لا تفوتك
السيسي: مصر كانت تدفع 15 مليار جنيه لتوفير احتياجات الغاز والبترول

السيسي: مصر كانت تدفع 15 مليار جنيه لتوفير احتياجات الغاز والبترول

قرار جمهورى بتكليف اللواء عباس كامل بتسيير أعمال جهاز المخابرات العامة

قرار جمهورى بتكليف اللواء عباس كامل بتسيير أعمال جهاز المخابرات العامة

الرئيس السيسى فى مؤتمر صحفى مع رئيس الوزراء الإثيوبى: النيل مصدر للتنمية وليس الصراع.. مشاركة البنك الدولى باجتماعات سد النهضة باعتباره طرفا محايدا.. والقطاع الخاص المصرى مهتم بزيادة استثماراته بإثيوبيا

الرئيس السيسى فى مؤتمر صحفى مع رئيس الوزراء الإثيوبى: النيل مصدر للتنمية وليس الصراع.. مشاركة البنك الدولى باجتماعات سد النهضة باعتباره طرفا محايدا.. والقطاع الخاص المصرى مهتم بزيادة استثماراته بإثيوبيا

رئيس وزراء إثيوبيا فى مؤتمر صحفى مع الرئيس السيسى: لن نعرض مصالح أشقائنا المصريين للخطر.. ومستعدون لحل أى قضايا عالقة.. والفقر والمجاعة دفعانا لبنائه.. وما سيحققه من تنمية سيفيد كل دول حوض النيل

رئيس وزراء إثيوبيا فى مؤتمر صحفى مع الرئيس السيسى: لن نعرض مصالح أشقائنا المصريين للخطر.. ومستعدون لحل أى قضايا عالقة.. والفقر والمجاعة دفعانا لبنائه.. وما سيحققه من تنمية سيفيد كل دول حوض النيل

البدرى يُخطر لجنة الكرة برفض رحيل صالح جمعة للسعودية

البدرى يُخطر لجنة الكرة برفض رحيل صالح جمعة للسعودية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة