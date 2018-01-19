اليوم .. وزير الأوقاف يخطب الجمعة من مسجد الميناء الكبير بالغردقة





البحر الأحمر - عماد عرفة

يلقى اليوم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة، من مسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة، تزامناً مع احتفالات المحافظة بالعيد القومى لها الموافق 22 من يناير الجارى، ذكرى معركة شدوان المجيدة .

وكان وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة ألقى أمس الخميس ندوة دينية توعوية، تحت عنوان " الإيمان وأثره على الفرد والمجتمع " عقب صلاة العشاء بمسجد الميناء الكبير بالغردقة .

وتحدث فيها عن نعم الله على الإنسان والتدرع لله، وكذلك عن الإلحاد والذى أكد أنه لا يقل خطورة عن التطرف بل يزيد ووصفه بأنه ظاهرة فيسبوكية، تخلو مصر منه وإن وجدت فهى حالات فردية، وهى موجهة وممولة وهدفها التخريب.

حضر الندوة محافظ البحر الأحمر وقيادات وزارة الأوقاف وعدد من أئمة البحر الأحمر.