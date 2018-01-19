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اليوم السابع: "كنا فين.. بقينا فين.. هنبقى إزاى"

الجمعة، 19 يناير 2018 08:40 م
اليوم السابع: "كنا فين.. بقينا فين.. هنبقى إزاى"


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ينشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا السبت، ملف كامل عن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال فترته الرئاسية الأولى على كافة الأصعدة، وذلك تحت عنوان "كنا فين.. بقينا فين.. هنبقى إزاى".

ويتضمن الملف الذى يستحوذ على الصفحات الأولى والثانية والثالثة من النسخة الورقية، خطوات التنمية والمشروعات التى تمت فى الفترة من عام 2014 وحتى أوائل عام 2018، فى قطاعات الإسكان والطرق والغاز والخبز والأمن ودور العبادة.

 

وتقرأ فيه:

ـ الإسكان: ملايين المصريين تكدسوا فى العشوائيات غير الأدمية.. الوزارة انتهت من تنفيذ 239 ألف وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعى.. 22 ألف وحدة سكنية تم الانتهاء منها للقضاء على المناطق المهددة للحياة فى برنامج تطوير العشوائيات.. 25032 وحدة سكنية يجرى تنفيذها فى 12 مدينة جديدة

ـ الطرق: الانتهاء من مشروعات بطول 1190 كيلو متر و110 كيلو متر يجرى تنفيذها بمدينة ناصر غرب أسيوط و96 كيلو متر بالعاصمة الجديدة

ـ المياه والصرف الصحى: الانتهاء من 39 مشروعا للمياه بتكلفة 7.2 مليار جنيه وبطاقة 528 ألف متر مكعب.. الانتهاء من مشروعات صرف صحى بتكلفة بلغت 1.1 مليار جنيه

ـ الاقتصاد والتنمية: 37 مليار دولار حجم أرصدة الاحتياطى الأجنبى و19 مليار دولار استثمارات مباشرة للأجانب.. و95 مليار إجمالى التدفقات الأجنبية لمصر فى 2017

ـ 5.2% معدل النمو خلال الربع الأول من العام المالى 2017ـ 2018.. 33 مليار جنيه حجم الاستثمارات الحكومية خلال الربع الأول من العام الجارى

 

 

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