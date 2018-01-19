الوكالة الدولية للطاقة تتوقع تجاوز الولايات المتحدة بعض الدول بإنتاج النفط

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توقعت الوكالة الدولية للطاقة الجمعة أن تتجاوز الولايات المتحدة السعودية في انتاج النفط هذه السنة وتحتل المرتبة الثانية عالمياً مع تكثيف استخراج النفط الصخري بدفع من ارتفاع الأسعار.

وكتبت الوكالة الدولية للطاقة في تقريرها الشهري إن الولايات المتحدة "ستسجل رقماً قياسيا هذه السنة".

وتنتج الولايات المتحدة حالياً 9,9 ملايين برميل يوميا وهو أعلى مستوى حققته منذ خمسين سنة وهذا يجعلها "متقاربة تماماً مع السعودية، ثاني أكبر منتج للخام في العالم بعد روسيا".

وأضاف التقرير إن النمو المتسارع في الانتاج سيجعل الولايات المتحدة تسجل مستوى قياسياً تاريخياً يتجاوز 10 ملايين برميل يوميا متقدمة على السعودية وفي تنافس مع روسيا في خلال 2018ـ في حال أبقت دول منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وخارج أوبك على اتفاق خفض الانتاج لرفع الاسعار بعد تراجع سعر البرميل أدنى من 30 دولاراً في بداية 2016 بسبب تخمة السوق.

وساهم خفض الانتاج وتراجع المخزونات وبعض الاضطرابات الجيوسياسية في رفع سعر البرميل فوق 70 دولاراً لأول مرة منذ 2014، وبدوره شجع ارتفاع الأسعار شركات انتاج النفط الصخري على تكثيف الحفر.

وبما أن الولايات المتحدة ليست طرفاً في الاتفاق بين منتجي أوبك وخارج أوبك، يمكن لهذه الشركات أن تواصل الانتاج بحرية.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة ان نمو الانتاج الأميركي في سنة 2017 فاق كل التوقعات "مع استفادة شركات النفط الصخري من تخفيض الأكلاف وتكثيف عمليات الحفر".