الهند تنظم دروسا فى اليوجا على جليد دافوس





نيودلهى (رويترز)

قالت وزارة الخارجية الهندية اليوم الجمعة، إن وفد رئيس الوزراء ناريندرا مودى الذى سيحضر المنتدى الاقتصادى العالمى فى دافوس بسويسرا سيقدم دروسا فى اليوجا على منحدرات التزلج الجليدية.

وتسعى الهند إلى إظهار إمكاناتها كلاعب رئيسى فى النمو الاقتصادى العالمي، إلى جانب قوتها الناعمة منعكسة فى شعبية اليوجا بالإضافة إلى المطبخ الهندى.

وسيعقد معلمان لليوجا من الهند حصص تدريب يومية فى الأسبوع المقبل مع القمة التى سيشارك فيها 70 رئيس دولة وحكومة من بينهم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بالإضافة إلى مشاهير ومديرين تنفيذيين ومصرفيين كبار.

وسيكون مودى أول رئيس وزراء هندى يحضر المنتدى الاقتصادى العالمى منذ 21 عاما، وهى فترة زاد فيها حجم الاقتصاد الهندى بأكثر من المثلين إلى 2.3 تريليون دولار وأصبح أكبر سابع اقتصاد فى العالم.

وقال راميش أبهيشيك رئيس قسم السياسة والترويج للصناعات الهندية لرويترز "نحن نعرض إنجازات متنوعة، وسنعرض أيضا مذاق المطبخ الهندى ومذاق الثقافة والتراث".

وأضاف أن مودى سيبقى فى دافوس يوما واحدا فقط لكنه سيلتقى رؤساء ومسؤولين كبارا من نحو 60 شركة تشمل إيرباص وهيتاتشى وآى.بى.إم وبى.إيه.إى سيستمز ومجموعة كارلايل.