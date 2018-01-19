المصرية لنقل الكهرباء: تشغيل محطة المحولات الثانية بأسوان فبراير المقبل





كتبت رحمة رمضان

كشف المهندس أحمد فتحى رئيس قطاع المشروعات بمنطقة مصر العليا بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، أنه سيتم الانتهاء من محطة المحاولات الثانية الخاصة بنقل الطاقة الكهربائية المولدة من محطة بنبان الشمسية فبراير القادم.

وأضاف فتحى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" ، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تنشأ 4 محطات محولات جديدة لنقل القدرات المولدة من المحطة الشمسية ، لافتاً إلى أن هذه المحطات تقوم بإنشائها الشركة المصرية اللمانية لمشروعات الكهربائية "إيجماك".

الجدير بالذكر أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء أطلقت تجارب التشغيل بأول محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان بمحافظة أسوان التى تضم 40 محطة طاقة شمسية بقدرة 2000 ميجا وات ضمن برنامج تعريفة التغذية ، ويطلق عليها عاصمة العالم للطاقة الشمسية لأنها تعد أكبر تجمع لمحطات الطاقة الشمسية على مستوى العالم ، ومن المقرر أن تبدأ المحطة فى بيع الطاقة الكهربائية لوزارة الكهرباء نهاية الشهر الجارى.