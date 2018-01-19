video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 19 يناير 2018 02:46 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

المصرية لنقل الكهرباء: تشغيل محطة المحولات الثانية بأسوان فبراير المقبل

الجمعة، 19 يناير 2018 06:00 ص
المصرية لنقل الكهرباء: تشغيل محطة المحولات الثانية بأسوان فبراير المقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء


كتبت رحمة رمضان
إضافة تعليق

كشف المهندس أحمد فتحى رئيس قطاع المشروعات بمنطقة مصر العليا بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، أنه سيتم الانتهاء من محطة المحاولات الثانية الخاصة بنقل الطاقة الكهربائية المولدة من محطة بنبان الشمسية فبراير القادم.

وأضاف فتحى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" ، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تنشأ 4 محطات محولات جديدة لنقل القدرات المولدة من المحطة الشمسية ، لافتاً إلى أن هذه المحطات تقوم بإنشائها الشركة المصرية اللمانية لمشروعات الكهربائية "إيجماك".

الجدير بالذكر أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء أطلقت تجارب التشغيل بأول محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان بمحافظة أسوان التى تضم 40 محطة طاقة شمسية بقدرة 2000 ميجا وات ضمن برنامج تعريفة التغذية ، ويطلق عليها عاصمة العالم للطاقة الشمسية لأنها تعد أكبر تجمع لمحطات الطاقة الشمسية على مستوى العالم ، ومن المقرر أن تبدأ المحطة فى بيع الطاقة الكهربائية لوزارة الكهرباء نهاية الشهر الجارى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الكهرباء": اختبار العدادات الذكية قبل تركيبها للمواطنين

رئيس القابضة للكهرباء يوقع 3 عقود لمعالجة المياه بمحطتى غرب القاهرة وأسيوط

رئيس القابضة للكهرباء يخوض الانتخابات التكميلية لنقابة المهندسين

الكهرباء

الطاقة المتجددة

الشركة المصرية لنقل الكهرباء

بنبان

الطاقة الشمسية



لا تفوتك
4 كواكب تزين سماء 2018.. تعرف عليها وتواريخ وأوقات رؤيتها

4 كواكب تزين سماء 2018.. تعرف عليها وتواريخ وأوقات رؤيتها

الحبيب على الجفرى يحرج مذيع "BBC" ويلقنه درسا على الهواء فى حب مصر

الحبيب على الجفرى يحرج مذيع "BBC" ويلقنه درسا على الهواء فى حب مصر

5 أسباب وراء جنون أسعار النجوم بالدوري المصرى.. تعويم الجنيه.. ندرة المواهب فى المحروسة.. وكلاء اللاعبين.. صراع عنتر ولبلب بين الأهلى والزمالك.. ورغبة الأندية فى الاستفادة المادية من ملايين الاحتراف

5 أسباب وراء جنون أسعار النجوم بالدوري المصرى.. تعويم الجنيه.. ندرة المواهب فى المحروسة.. وكلاء اللاعبين.. صراع عنتر ولبلب بين الأهلى والزمالك.. ورغبة الأندية فى الاستفادة المادية من ملايين الاحتراف

"السكة الحديد" تلجأ للمسابقات لتحسين الخدمات.. لأول مرة طرح مسابقة بين العاملين لاختيار أجمل قطار ومحطة.. قيمة الجوائز تصل لـ50 ألف جنيه.. وتشكيل لجنة فنية لتقييم أداء الخدمات خلال الفترة من 15 لـ 31 يناير

"السكة الحديد" تلجأ للمسابقات لتحسين الخدمات.. لأول مرة طرح مسابقة بين العاملين لاختيار أجمل قطار ومحطة.. قيمة الجوائز تصل لـ50 ألف جنيه.. وتشكيل لجنة فنية لتقييم أداء الخدمات خلال الفترة من 15 لـ 31 يناير

تعرف على حالات الإعفاء من الإدلاء بصوته الانتخابى خلال الانتخابات الرئاسية

تعرف على حالات الإعفاء من الإدلاء بصوته الانتخابى خلال الانتخابات الرئاسية

الإبلاغ عن الجرائم الالكترونية فى 3 خطوات.. تعرف عليها

الإبلاغ عن الجرائم الالكترونية فى 3 خطوات.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة