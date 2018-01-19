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الجمعة، 19 يناير 2018 02:46 م
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لمنع الحوادث المرورية..

المرور يناشد السائقين توخى الحذر أثناء القيادة بسبب هطول الأمطار

الجمعة، 19 يناير 2018 07:00 ص
المرور يناشد السائقين توخى الحذر أثناء القيادة بسبب هطول الأمطار هطول الأمطار - صورة أرشيفية


كتب عبد الرحمن سيد
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تناشد الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصمت الأشقر مساعد الوزير للمرور، بإتباع تعليمات الإدارة للوقاية من الحوادث المرورية بعد نزول الأمطار أعلى الطرق السريعة ، مثل الطريق الزراعى والعلمين الصحراوى والإسكندرية الصحراوى والسويس وبعض مناطق الطريق الدائرى وطريق الساحل الشمالى.

ومن تلك التعليمات التحكم فى عجلة القيادة جيدا لأن سطح الطريق قد يكون زلقا مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية ومضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان وتفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل حتى لا تنزلق السيارة فى أى اتجاه.

كما تناشد إدارة المرور اتباع تعليمات المرور أثناء نزول الشبورة، على الطرق وتوعية قائدى السيارات حفاظا على حياتهم تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، منها إضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع تشغيل النور الأمامى فى الوضع المنخفض مع استخدام نور الشبورة، إن وجدت والقيادة بسرعات منخفضة وعدم التهور فى القيادة بسرعات جنونية واستعمال الزجاج الخاص بالسيارة باستمرار وعدم الوقوف فى الطريق نهائيا لمنع وقوع الحوادث وألا تقود السيارة حتى تصبح الرؤية جيدة، وعليك تجنيب سيارتك خارج نهر الطريق تماما.

 


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