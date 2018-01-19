الكرملين: سنلتزم بكل تعهداتنا الدولية بشأن كوريا الشمالية

الكرملين: سنلتزم بكل تعهداتنا الدولية بشأن كوريا الشماليةالجمعة، 19 يناير 2018 06:04 م
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
(رويترز)
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قال ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الجمعة، إن روسيا ستلتزم بكل تعهداتها الدولية، وذلك ردا على سؤال بشأن اتهام الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لموسكو بانتهاك عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على كوريا الشمالية.
وقال ترامب فى مقابلة مع رويترز يوم الأربعاء، إن روسيا تساعد كوريا الشمالية فى تفادى العقوبات الدولية.
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