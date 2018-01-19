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القوى العاملة: مصرى يحصل على 134 ألف جنيه مستحقاته عن فترة عمله بالسعودية

الجمعة، 19 يناير 2018 11:10 ص
القوى العاملة: مصرى يحصل على 134 ألف جنيه مستحقاته عن فترة عمله بالسعودية محمد سعفان وزير القوى العاملة


كتب محمود راغب
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أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح فى تسوية الخلافات العمالية للمواطن المصري "محمد أ.م. أ.هـ" ، مع إحدى المجمعات الطبية بجدة بصرف مستحقاته بشيك، وبلغت إجمالها 28 ألفا  و492 ريالا سعوديا، أى ما يوازى  134 ألفا و225 جنيها مصريا .

 

وكان الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة، بمتابعة مشكلة  للمواطن المصري "محمد أ.م. أ.هـ" ، مع إحدى المجمعات الطبية لتضرره من عدم صرف مستحقاته النظامية، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

 

وقال "سعفان": إنه تلقى تقريرا عبر الملحق العمالى بجدة ياسر غازي، أكد فيه أن المكتب قام بالتواصل مع المدير المالي والإداري بالمجمع الطبي، ومطالبته بمستحقات المواطن المذكور، وأفاد أنه لابد من أن يقوم المواطن بنقل كفالته أولاً بناءً على رغبته، ومن ثم يتم صرف مستحقاته ، وبعد نقل الكفالة تم استخراج شيك بالمبلغ المتقدم.

 


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