"القوى العاملة" تتابع مستحقات المصرى المتوفى بقطر





كتب - محمود راغب

كلف وزير القوى العاملة، محمد سعفان، المستشار العمالي هشام محمد كامل، بمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة ، بقسم رعاية المصالح المصرية بسفارة اليونان بالدوحة، بمتابعة مستحقات المواطن المصري المتوفي، رضا السعيد محمود السيد.

وتلقى الوزير تقريرا عاجلاً، اليوم الجمعة، عبر المستشار العمالي ، يفيد أن المواطن المتوفي رضا السعيد محمود السيد ، من قرية السلامية مركز أجا بمحافظة الدقهلية يعمل بمهنة نجار مسلح، قد سقط على الأرض من علو، وأصيب بإصابات شديدة بالرأس والصدر وأدت إلى وفاته، حيث كان يعمل مع كفيله - شركة استيدى للتجارة والمقاولات- وبموجب عقد مع شركة أخرى.

وقد تم إبلاغ الشرطة والتي بدورها أبلغت إدارة السلامة والصحة المهنية ، بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية ، وقد انتهت من إعداد التقرير اللازم وإرساله إلى النيابة العامة .

وقال: إنه تمت موافقة الجهات المختصة القطرية على شحن الجثمان الذي يصل من الدوحة علي طريق العاصمة عمان على الرحلة رقم 503 القادمة من مطار الملكة علياء بالأردن، إلى مطار القاهرة صالة 2 الساعة 2.45 بعد ظهر، اليوم الجمعة، وسوف يرافق الجثمان أخ المتوفي أحمد السعيد محمد السعيد ، فضلا عن محمد عبد الحكم على شبانة من قرية المتوفى.

وقام المستشار العمالي بالدوحة بالتواصل مع أقارب العامل المتوفي بالدوحة ، وتم نقل خالص عزاء وزير القوي العاملة محمد سعفان لأسرته ، كما تم ابلغهم أنه سيتم متابعة مستحقاته مع الشركة التي كان يعمل بها.