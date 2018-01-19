



الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المراكز والأقسام من القبض على 5 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد احمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "محمد.ص.ي"31 عاما عامل ومقيم دائرة دائرة قسم ثالث الاسماعيلية وبحوزته سلاح ابيض"مطواة" والمتهم "صابر.ر.ح"22 عاما عامل ومقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية وبحوزته سلاح ابيض "مطواة" والمتهم"فؤاد.ح.ع"56 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثالث الاسماعيلية وبحوزته سلاح ابيض"مطواة" والمتهم "وائل.ع.م"27 عاما عامل مقيم البلابسة وبحوزته سلاح ابيض"مطواة" والمتهم "محمد.خ.ت"26 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز القنطرة غرب وبحوزته سلاح ابيض"مطواة".

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس.

وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.