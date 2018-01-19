القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى فى القنطرة بالإسماعيلية

القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى فى القنطرة بالإسماعيليةالجمعة، 19 يناير 2018 10:26 م
سلاح نارى -أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز القنطرة غرب من القبض على عاطل وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" و2 طلقة من ذات العيار فى القنطرة غرب بالإسماعيلية.
وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد احمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد محمد سكر رئيس مباحث مركز القنطرة غرب ومعاونيه بالقبض على المتهم "هشام.خ.م" 28 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز القنطرة غرب بحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" محلى الصنع و2 طلقة من ذات العيار.
تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
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