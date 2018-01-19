القبض على عاطلين بحوزتهما بانجو وحشيش وأقراص مخدرة فى الإسماعيلية

القبض على عاطلين بحوزتهما بانجو وحشيش وأقراص مخدرة فى الإسماعيليةالجمعة، 19 يناير 2018 09:00 م
بانجو -أرشيفية
الإسماعيلية – صبرى غانم
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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة القناة وسيناء من القبض على عاطلين بحوزتهما كميات من مخدر الحشيش والبانجو والأقراص المخدرة بقصد الاتجار فى الإسماعيلية.
وكان ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة القناة وسيناء تمكنوا من ضبط كلا من المتهم " عمرو . ع . س" عاطل حال استقلاله سيارة نقل بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحوزته "25 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر"، والمتهم "فهد . إ . س" عاطل، حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وبحوزته 500 جرام لنبات البانجو المخدر، و10 جرامات لمخدر الحشيش، و13 قرص مخدر، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحررت لهما المحاضر اللازمة بوقائع الضبط، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.
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