القبض على طالب وسائق اعتديا جنسيا على طفلين فى القليوبية





القليوبية نيفين طه

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من ضبط طالب وسائق بقليوب وشبين القناطر، لقيامهما بالتعدى جنسىا على طفلين، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ لمركز قليوب من آمال ي إ 26 سنه ربة منزل ومقيمه سنديون – دائرة المركز بقيام المدعو إيهاب ك ع 16 سنه طالب بالصف الثالث الثانوى الصناعى ومقيم ذات الناحية، باستدراج نجلها الطفل كريم ع م 4 سنوات ومقيم ذات العنوان أعلى سطح العقار سكنه، والتعدى عليه جنسياً.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وجارى تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة.

كما تبلغ لمركز شبين القناطر من محمود ع م 32 سنه مدير أغذيه ومشروبات ومقيم طحا – دائرة المركز بقيام المدعو إبراهيم ف ه 22 سنه سائق ومقيم ذات العنوان باستدراج نجله الطفل آسر م ع 3 سنوات ونصف ومقيم ذات العنوان داخل منزله والتعدى عليه جنسياً وتم تحويل المجنى عليه لمستشفى شبين القناطر وبتوقيع الكشف الطبي عليه ورد التقرير الطبى يفيد وجود كدمه حول فتحة الشرج.

تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 741 إدارى مركز شبين القناطر لسنة 2018 وجارى العرض على النيابه للتحقيق.