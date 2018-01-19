الصحة: إشراك شباب 12 جامعة بـ15 محافظة للمساهمة فى الحد من الزيادة السكانية





أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة فى المجلس القومى للسكان، عن تدشين مبادرة "شباب جامعات مصر" ووضع خطة للمرحلة القادمة للارتقاء بصحة المجتمع والحد من الزيادة السكانية، وذلك من خلال 12 جامعة بـ15 محافظة من محافظات مصر.

وأوضح الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان للسكان، أنه تم تنفيذ المبادرة على مدار اليومين الماضيين بالقاهرة لممثلى تلك الجامعات من الطلاب لرفع وعيهم بالمشكلة السكانية، لافتاً الى أنه تم اختيار 1200 طالب، ونستهدف الوصول إلى 6 الاف طالب خلال الفترة القادمة ليكونوا النواه بالجامعات لرفع وعى زملائهم وذويهم بحجم المشكلة السكانية والتى أصبحنا فى ضرورة حتمية لمواجهتها.

وأشار توفيق الى أنه تم اختيار أقاليم "الدلتا، والقاهرة الكبري، وشمال وجنوب الصعيد" لبدء هذه المبادرة ، بجامعات الزقازيق، والمنصورة، والمنوفية، وطنطا، وبنها، وعين شمس، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وجنوب الوادى،وأسيوط ، حيث سيتم تدريبهم على 4 ملفات هى الأنماط الصحية السليمة، وتنظيم الأسرة، والتغذية السليمة في كل المراحل العمرية، إضافة إلى الوقاية والعلاج من الأمراض المعدية وغير المعدية.

وأضاف أن هذه المبادرة تأتى فى اطار الاستفادة واشراك شريحة هامة فى المجتمع وهى طلاب الجامعات وتوجيههم لقيامهم بمسؤلياتهم نحو المجتمع المحيط لنشر الثقافة التوعوية عن النمو السكاني، واختيار المفاهيم السكانية البسيطة ، مشيراً الى أن المبادرة تعتمد على الاتصال المباشر، وتهدف إلى رفع وعى طلاب الجامعات بأهمية تبني ثقافة الأسرة الصغيرة، إضافة إلى توعيتهم بمفاهيم التربية الإيجابية، وتعريفهم بأهم الرسائل الصحية والمجتمعية المرتبطة برفع الخصائص السكانية للمواطنين.

جدير بالذكر أن هذه المبادرة تفعيلاً للبروتوكول المبرم بين المجلس القومى للسكان ومنظمة اليونيسيف ، فى هذا الشأن.