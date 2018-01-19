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الشرطة تضبط عاملا بحوزته سلاح نارى و18 لفافة بانجو فى الإسماعيلية

الجمعة، 19 يناير 2018 12:00 ص
الشرطة تضبط عاملا بحوزته سلاح نارى و18 لفافة بانجو فى الإسماعيلية العميد احمد عبدالعزيز مدير مباحث الاسماعيلية


الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز الإسماعيلية من القبض على عامل بجامعة قناة السويس وبحوزته سلاح نارى "فرد روسى" و18 لفافة من مخدر البانجو وزنت حوالى 2 كيلو جرام فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان  اللواء محمد على حسين  مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد احمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد محمد هشام رئيس مباحث مركز الإسماعيلية ومعاونيه بضبط المتهم "محمد.ع.ع" 49 عاما عامل بجامعة قناة السويس مقيم دائرة مركز الإسماعيلية وبحوزته سلاح نارى"فرد روسى" وطلقة من ذات العيار و18 لفافة من نبات البانجو المخدر وزنت حوإلى 2 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول. 

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

 

 

 

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