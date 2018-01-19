السيطرة على حريق داخل مزرعتين نخيل وفاكهة بالجيزة دون إصابات

السيطرة على حريق داخل مزرعتين نخيل وفاكهة بالجيزة دون إصاباتالجمعة، 19 يناير 2018 02:25 ص
حريق مزرعة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة فى السيطرة على حريق داخل مزرعة فاكهة بطريق إسكندرية الصحراوى وأخرى لنخيل الزينة بالشيخ زايد وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.
كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى داخل مزرعتين بالطريق الصحراوى والشيخ زايد وتم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.
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