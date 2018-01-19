السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى فيصل دون إصابات

تمكن رجال الحماية المدنية، فى السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى شارع الملكة بمنطقة فيصل، انتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة ، بلاغا يفيد بنشوب حريق فى داخل شقة سكنية فى فيصل، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، و تم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، قبل عملية إخماد الحريق.