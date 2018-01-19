السعودية فى المركز الـ11 وموسكو الـ13 عالميا بقائمة دائنى واشنطن





وكالات الأنباء

أظهرت بيانات أمريكية، ارتفاع حيازة السعودية لأذونات وسندات الخزانة الأمريكية، فى نوفمبر الماضى، بواقع 3.8 مليار دولار، مقارنة بأكتوبر لتصل إلى 149 مليار دولار.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية، فى أحدث تقاريرها، بحسب ما نشرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الجمعة، أن حيازة السعودية من السندات الأمريكية بلغت فى أكتوبر نحو 145.2 مليار دولار، مقابل 112.3 مليار دولار سجلتها مطلع يناير 2017.

وحلّت السعودية فى المرتبة الـ11 فى قائمة الدول المالكة لسندات الخزانة الأمريكية لشهر نوفمبر، وتصدرت القائمة الصين بنحو 1.18 تريليون دولار، تلتها اليابان بـ 1.08 تريليون، كما شغلت روسيا المرتبة الـ13 بـ 105.7 مليار دولار بزيادة فى حيازتها بلغت 19.1 مليار دولار عن شهر نوفمبر 2016، إذ كان لروسيا من السندات الحكومية الأمريكية 86.6 مليار دولار.

وأوضحت البيانات أن السعودية تصدرت الدول العربية الأكثر استحواذا على السندات الأمريكية، تلتها الإمارات بـ58.2 مليار دولار، والكويت ثالثة بـ36.8 مليار دولار، ويشار إلى أن ما ذكرته الخزانة الأمريكية عن سندات السعودية، يقتصر على استثمارات فى أذون وسندات الخزانة فقط، ولا يشمل الاستثمارات الأخرى التى توظفها الرياض فى الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.