الرئيس اللبنانى يوجه الأجهزة الأمنية بالمحافظة على الاستقرار





(أ ش أ)

أعلن المجلس الأعلى للدفاع اللبناني، أن الرئيس ميشال عون، وجه قادة الأجهزة الأمنية للمحافظة على الاستقرار الأمني، والاستعداد التام لمنع أى خلل، منوهاً إلى الجهود المبذولة فى ذلك الإطار.

وأوضح المجلس - فى بيان اليوم الجمعة عقب اجتماعه - أنه فى إطار التحضير لمؤتمر روما، عرضت قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلى احتياجاتها استنادا إلى خطط مكافحة الإرهاب.

وتطرق البيان إلى الجدار الفاصل على الحدود الجنوبية، الذى تنوى إسرائيل إقامته على النقطة 13، مشدداً على أن "بناء هذا الجدار هو خرق للقرار 1701" وتقرر أن يقوم لبنان بكل الإجراءات لمنع هذا الخرق".