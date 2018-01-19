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الجمعة، 19 يناير 2018 03:50 م
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الحماية المدنية تنجح فى إخماد حريق داخل مزرعة نخيل بالشيخ زايد دون إصابات

الجمعة، 19 يناير 2018 02:33 م
الحماية المدنية تنجح فى إخماد حريق داخل مزرعة نخيل بالشيخ زايد دون إصابات الحماية المدنية - أرشيفية


كتب عبد الرحمن سيد
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تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق داخل مزرعة لنخيل الزينة بالشيخ زايد، وانتقلت سيارات الإطفاء و تمت السيطرة على النيران بالمكان ، دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات الشيخ زايد البلاغ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، قبل عملية إخماد الحريق.

 

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