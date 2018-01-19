الحماية المدنية تنجح فى إخماد حريق داخل مزرعة نخيل بالشيخ زايد دون إصابات





كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق داخل مزرعة لنخيل الزينة بالشيخ زايد، وانتقلت سيارات الإطفاء و تمت السيطرة على النيران بالمكان ، دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات الشيخ زايد البلاغ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، قبل عملية إخماد الحريق.