الحماية المدنية تنجح فى إخماد حريق داخل مزرعة نخيل بالشيخ زايد دون إصابات

الحماية المدنية تنجح فى إخماد حريق داخل مزرعة نخيل بالشيخ زايد دون إصاباتالجمعة، 19 يناير 2018 02:33 م
الحماية المدنية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق داخل مزرعة لنخيل الزينة بالشيخ زايد، وانتقلت سيارات الإطفاء و تمت السيطرة على النيران بالمكان ، دون وقوع إصابات.
تلقت غرفة عمليات الشيخ زايد البلاغ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، قبل عملية إخماد الحريق.
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