الحزب الشيوعى الصينى يؤكد أهمية مراعاة زعامة الحزب لدى تعديل الدستور





بكين (أ ش أ)

أعلن الحزب الشيوعى الصينى أن زعامة الحزب المتمثلة فى الرئيس الصينى شى جين بينج يجب أن تلقى كل التعزيز والدعم والتأييد من جانب كافة ميادين العمل فى البلاد، ومن المبادئ الواجب مراعاتها لدى تعديل الدستور.

وأكد الحزب الشيوعى الصينى - فى بيان اليوم الجمعة، أن زعامة الحزب هى الصفة الجوهرية المميزة للاشتراكية ذات الخصائص الصينية وأنها القوة الأعظم للنظام، مضيفا أنه تم تبنى اقتراح قدمته اللجنة المركزية للحزب الشيوعى بتنقيح الدستور.

صدر البيان عقب الجلسة المكتملة الثانية الـ19 للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى التى استغرق انعقادها يومين.

وطبقاً لما جاء فى البيان، فإن التمسك بزعيم وقائد الحزب الشيوعى الصينى قد تم إيراده على رأس القائمة كأحد المبادئ الواجب مراعاتها لدى تعديل الدستور.

وأضاف الحزب أن مراجعة الدستور يجب أن تقتصر على شطر منه وليس على نطاق واسع لضمان اتساق الدستور، واستقراره، ومصداقيته، مشيرا إلى أن أى تصرف يقترف ضد دستور البلاد سيتم التعامل معه طبقاً لما يفرضه القانون، بالتصويب وبدون أى تقصير.

وأضاف البيان أنه "غير مسموح لأى شخص بأى حال من الأحوال أن يطغى على القانون بمقتضى أوامر ذاتية منه، أو أن يعلى من سلطته فوق القانون، أو أن ينتهك القوانين من أجل منافعه الشخصية، أو أن يقدم على الإساءة للقوانين".