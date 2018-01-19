الجيش اليمنى ينجح فى تحرير جبل إستراتيجى بالجوف وينفذ عملية نوعية بالبيضاء





(أ ش أ)

تمكنت قوات الجيش اليمنى من تحرير جبل حبش الإستراتيجى ومناطق عفى والقعيف والتمر فى مديرية برط العنان بمحافظة الجوف من سيطرة ميليشيا الحوثى الإنقلابية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكرى ميدانى أن قوات الجيش اليمنى خاضت معارك عنيفة ضد ميليشيا الحوثى الإنقلابية لتحرير الجبل والمناطق ، مشيراً إلى أن المعارك أسفرت عن سقوط عشران القتلى والجرحى ، فى وقت نفذ قناصون من قوات الجيش الوطنى اليمنى والمقاومة فى محافظة البيضاء، عملية نوعية ضد ميلشيا الحوثى الإنقلابية أسفرت عن مصرع ثلاثة منهم.

وقال المصدر اليمنى الميدانى إن أبطال الجيش اليمنى والمقاومة بجبهة ناطع نفذوا عملية تسلل إلى قرب مواقع مليشيا الحوثى بجبل البير وبأعرف وقاموا بقنص العديد من المليشيا ما أدى إلى مقتل ثلاث وجرح 2 آخرين ، مشيراً إلى أن عددا من أفراد المليشيا لاذوا بالفرار بعد عدم قدرتهم على مقاومة قنص أبطال الجيش والمقاومة.