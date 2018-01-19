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الجيش اليمنى يعلن سيطرته على جبل الضبيب بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء

الجمعة، 19 يناير 2018 11:29 ص
الجيش اليمنى يعلن سيطرته على جبل الضبيب بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء الجيش اليمنى - ارشيفية


كتب محمد شعلان - أ ش أ
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سيطرت القوات الشرعية اليمنية، على جبل الضبيب، وعدد من المرتفعات بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء، ذكرت ذلك قناة "سكاى نيوز" عربية، اليوم الجمعة، دون مزيد من التفاصيل، وجاء ذلك فى الوقت الذى لقى فيه القيادى الميدانى فى مليشيات الحوثى الانقلابية، فى اليمن، أحمد الموهبى، مصرعه بنيران قوات الجيش اليمنى غربى تعز.

فى سياق متصل، أكدت مصادر يمنية، اليوم الجمعة، أن ميليشيات الحوثى نقلت عددا من مقار أجهزة الاستخبارات العسكرية من صنعاء إلى محافظة صعدة (المقر الرئيس للمتمردين شمالى اليمن).

وقالت المصادر، إن الخطوة الحوثية شملت أيضا نقل عدد من موظفى هذه الأجهزة إلى صعدة، فيما تم استقدام موظفين آخرين إلى مبنى الاستخبارات العسكرية فى صنعاء الواقعة تحت سيطرة المتمردين.

وأضافت المصادر، أن هذه العملية سبقتها قرارات إقالة بحق عدد من الضباط "غير الموثوق بهم" بالنسبة للميليشيات، ممن يوالون الرئيس اليمنى الراحل على عبد الله صالح، مع تعيين ضباط حديثى التجنيد من أنصار الميليشيات الحوثية، ورجحت المصادر، أن يكون الهدف من التحركات الحوثية تعزيز الجهاز الاستخبارى الخاص بالميليشيات، الذى يقوده القيادى أبو على الحاكم، المشمول بعقوبات مجلس الأمن الدولى.


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