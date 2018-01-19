الثلاثاء.. فرنسا تطلق شراكة دولية للإفلات من عقاب استخدام أسلحة كيميائية





باريس (أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس ستستضيف الثلاثاء، المقبل مؤتمرا لإطلاق شراكة دولية جديدة ضد الإفلات من عقاب استخدام الأسلحة الكيميائية.

و ذكر نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية ألكسندر جورجينى - فى تصريح له اليوم الجمعة، أن 29 دولة ستعلن عن مجموعة من الالتزامات لتعزيز التعاون لمكافحة الإفلات من العقاب لمن يستخدمون أو يطورون أسلحة كيميائية و ستتفق تلك البلدان على وضع ما لديها من معلومات حول المسئولين عن هذه الهجمات الكيميائيةً تحت تصرف المجتمع الدولى و المنظمات الدولية المعنية بالتحقيقات (الأمم المتحدة، منظمة حظر الأسلحة الكيميائية) و كذلك الجماهير.

وأضاف الدبلوماسى الفرنسى أن المؤتمر سيشهد افتتاح موقع للإنترنت يمكن من الإطلاع على أنشطة الشراكة التى ستكون مفتوحة لكل الدول الملتزمة بأهدافها فى إطار تعاون مستمر.

وأكد أن ظهور الأسلحة الكيميائية مجددا فى سوريا و العراق أو أسيا فى أيدى فاعلين حكوميين و غير حكوميين، بعد أن كانت اختفت منذ 20 عاما، يستلزم تحركا حازما من المجتمع الدولى.