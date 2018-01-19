"التضامن": افتتاح معرض للحرف اليدوية اليوم الجمعة بالأقصر





كتب مدحت وهبة

ًأعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى عن افتتاح معرض كبير اليوم الجمعة فى مدينة الأقصر للحرف اليدوية ويستمر لمدة أسبوعين فى الممشى المفتوح بساحة أبو الحجاج خلف معبد الأقصر، بمناسبة إجازة نصف العام حيث يستهدف تنشيط التسويق والمبيعات لمنتجات الأسر المنتجة فى موسم السياحة الشتوى بالمحافظة ولجذب السياحة الداخلية والأجنبية لزيارة المعرض وشراء منتجاته التراثية المتميزة ضمن برنامج إجازتهم فى الأقصر.

ويبلغ عدد العارضين 40 عارضاً من جمعيات الأسر المنتجة بالقاهرة - سوهاج - أسوان - النوبة - القليوبية - دمياط - إضافة إلى عارضين من الأقصر.

كما يشارك فى المعرض الشركة القابضة للغزل والنسيج (المحلة- كفر الدوار- الشوربجى) وممثلو مشروعات متناهية الصغر من مستفيدى الصندوق الاجتماعى بالأقصر، بالإضافة إلى منتجات البيت النوبى والمركز الحضرى بالأقصر.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، عن إقامة معرض للحرف اليدوية التراثية فى الكويت فى الفترة من 18 إلى 22 فبراير المقبل وأنه سيتم اصطحاب 3 مدربين مصريين محترفين لإقامة ورشات تدريبية للراغبين فى تعلم الحرف اليدوية.