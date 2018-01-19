"التضامن": افتتاح معرض للحرف اليدوية اليوم الجمعة بالأقصر

"التضامن": افتتاح معرض للحرف اليدوية اليوم الجمعة بالأقصرالجمعة، 19 يناير 2018 04:00 ص
غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق
ًأعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى عن افتتاح معرض كبير اليوم الجمعة فى مدينة الأقصر للحرف اليدوية ويستمر لمدة أسبوعين فى الممشى المفتوح بساحة أبو الحجاج خلف معبد الأقصر، بمناسبة إجازة نصف العام حيث يستهدف تنشيط التسويق والمبيعات لمنتجات الأسر المنتجة فى موسم السياحة الشتوى بالمحافظة ولجذب السياحة الداخلية والأجنبية لزيارة المعرض وشراء منتجاته التراثية المتميزة ضمن برنامج إجازتهم فى الأقصر.
ويبلغ عدد العارضين 40 عارضاً من جمعيات الأسر المنتجة بالقاهرة - سوهاج - أسوان - النوبة - القليوبية - دمياط - إضافة إلى عارضين من الأقصر.
كما يشارك فى المعرض الشركة القابضة للغزل والنسيج (المحلة- كفر الدوار- الشوربجى) وممثلو مشروعات متناهية الصغر من مستفيدى الصندوق الاجتماعى بالأقصر، بالإضافة إلى منتجات البيت النوبى والمركز الحضرى بالأقصر.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، عن إقامة معرض للحرف اليدوية التراثية فى الكويت فى الفترة من 18 إلى 22 فبراير المقبل وأنه سيتم اصطحاب 3 مدربين مصريين محترفين لإقامة ورشات تدريبية للراغبين فى تعلم الحرف اليدوية.
إضافة تعليق
5 أسباب وراء جنون أسعار النجوم بالدوري المصرى.. تعويم الجنيه.. ندرة المواهب فى المحروسة.. وكلاء اللاعبين.. صراع عنتر ولبلب بين الأهلى والزمالك.. ورغبة الأندية فى الاستفادة المادية من ملايين الاحتراف
"السكة الحديد" تلجأ للمسابقات لتحسين الخدمات.. لأول مرة طرح مسابقة بين العاملين لاختيار أجمل قطار ومحطة.. قيمة الجوائز تصل لـ50 ألف جنيه.. وتشكيل لجنة فنية لتقييم أداء الخدمات خلال الفترة من 15 لـ 31 يناير
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة