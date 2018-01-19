التحقيقات الفيدرالى الأمريكى ينشر صورا لخاطفى طائرة بان - أمريكان عام 1986





إسلام أباد (أ ف ب)

نشر مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى (إف بى آى) صورا لأربعة مشتبه بهم فى عملية خطف طائرة بأن أمريكان الدامية فى مدينة كراتشى الباكستانية عام 1986، تظهرهم فى سن متقدمة.

وقتل 20 شخصا من الركاب والطاقم بينهم مواطنان أمريكيان فى عملية الخطف فى 5 سبتمبر ذلك العام عندما سيطر الخاطفون على طائرة تابعة لشركة بأن أمريكان فى الرحلة 73 لنحو 16 ساعة خلال توقفها فى المدينة الساحلية الكبيرة جنوب باكستان.

وانتهت الأزمة عندما فتح الخاطفون النار على الركاب والطاقم مما أجبر فرقة كوماندوس باكستانية على اقتحام الطائرة.

ويعتقد أن المشتبه بهم ينتمون لمنظمة أبو نضال الفلسطينية، وهم متهمون بتنفيذ هجمات فى أكثر من 20 دولة.

والمجموعة على لائحة "المنظمات الإرهابية" لوزارة الخارجية الأمريكية، وكل من الرجال الأربعة، ودود محمد حافظ التركى وجمال سعيد عبد الرحيم ومحمد عبدالله خليل حسين الرحايل ومحمد أحمد المنور، على قائمة آلاف بى آى "لأكثر الإرهابيين المطلوبين".

وأفاد بيان نشر على الموقع الإلكترونى لإف بى آى، أن صور المشتبه بهم التى تم الحصول عليها عام 2000 خضعت لمعالجة فى مختبر مكتب التحقيقات لتظهرهم فى سن متقدمة.

ونقل البيان عن أحد العناصر المكلفين القضية "نأمل أنه مع الصور التى تظهر تقدمهم فى العمر إلى جانب الصور الأصلية، يمكن أن يحرك ذلك ذكريات أو ربما شاهد أحد ما هؤلاء الأشخاص وهم يتجولون".

وتعرض وزارة الخارجية أيضا مبلغ 5 ملايين دولار مكافأة لمن يقدم معلومات تساعد فى القبض عليهم، من خلال "برنامج مكافآت من أجل العدالة".

فى جلسة محاكمة فى باكستان عام 1988، أقر الرجال الأربعة إضافة إلى خاطف خامس هو زيد حسن عبد اللطيف السفارينى بتنفيذ الهجوم وحكم عليهم بالإعدام. وتم تخفيض الأحكام فيما بعد إلى السجن المؤبد.

وأطلق سراح السفارينى من السجن فى باكستان عام 2001 لكن سرعان ما اعتقله الإف بى آى، وفى مايو 2004 حكم عليه قاض فيدرالى أمريكى فى واشنطن بالسجن 160 عاما.

وأطلقت باكستان سراح الخاطفين الأربعة الآخرين بعد إنهاء عقوبتهم عام 2008. وفى 2010 ذكرت بعض التقارير أن عبد الرحيم قتل فى ضربة لطائرة أمريكية بدون طيار فى وزيرستان الشمالية.