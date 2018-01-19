البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "مدارس الجيل" بقيمة 10 ملايين جنيه





كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومى للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على أسهم مشركة مدارس الجيل الجديد الدولية لعدد 360 ألف سهم بقيمة 10 ملايين جنيه خلال جلسة تداول اليوم الخميس بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، كما تم تنفيذ صفقة على أسهم سيكونس للاتصالات لعدد 272 ألف سهم بقيمة 2.7 مليون جنيه.

ووفقا للتقرير اليومى للبورصة، بلغ إجمالى قيمة التداول بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات" 14.7 مليون جنيه بكمية تداول بلغت 2.2 مليون ورقة مالية منفذة.