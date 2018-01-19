video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 19 يناير 2018 04:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "مدارس الجيل" بقيمة 10 ملايين جنيه

الجمعة، 19 يناير 2018 12:00 ص
البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "مدارس الجيل" بقيمة 10 ملايين جنيه البورصة المصرية


كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق

كشف التقرير اليومى للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على أسهم مشركة مدارس الجيل الجديد الدولية لعدد 360 ألف سهم بقيمة 10 ملايين جنيه خلال جلسة تداول اليوم الخميس بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، كما تم تنفيذ صفقة على أسهم سيكونس للاتصالات لعدد 272 ألف سهم بقيمة 2.7 مليون جنيه.
 
ووفقا للتقرير اليومى للبورصة، بلغ إجمالى قيمة التداول بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات" 14.7 مليون جنيه بكمية تداول بلغت 2.2 مليون ورقة مالية منفذة.
  
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ارتفاع رأس المال السوقى للبورصة بقيمة 14.7 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى

البورصة تختتم جلسة نهاية الأسبوع بارتفاع جماعى.. و"إيجى إكس 30" يتخطى 15400نقطة

اخبار البورصة المصرية

البورصة المصرية

البورصة

مدارس الجيل



لا تفوتك
الرئيس السيسى: تطوير التعليم فى مصر يحتاج 220 مليار جنيه سنويا (فيديو)

الرئيس السيسى: تطوير التعليم فى مصر يحتاج 220 مليار جنيه سنويا (فيديو)

طارق عامر: " 95 مليار دولار دخلوا مصر فى عام واحد بعد تحرير سعر الصرف"

طارق عامر: " 95 مليار دولار دخلوا مصر فى عام واحد بعد تحرير سعر الصرف"

فيديو.. عمرو موسى يسخر من مشيرة خطاب: "كويس إنك سقطتى فى اليونسكو"

فيديو.. عمرو موسى يسخر من مشيرة خطاب: "كويس إنك سقطتى فى اليونسكو"

إيهاب جلال يعلق على فيديو الأهلى الساخر من الزمالك

إيهاب جلال يعلق على فيديو الأهلى الساخر من الزمالك

من يتفوق بالربع الأول من 2018؟.. تعرف على الشركات الأكثر تحقيقًا للأرباح بالربع الأخير من 2017.. أبل تحتل نصيب الأسد.. سامسونج تنافس على المركز الثانى.. وثلاث شركات صينية ضمن المراكز الخمس الأولى

من يتفوق بالربع الأول من 2018؟.. تعرف على الشركات الأكثر تحقيقًا للأرباح بالربع الأخير من 2017.. أبل تحتل نصيب الأسد.. سامسونج تنافس على المركز الثانى.. وثلاث شركات صينية ضمن المراكز الخمس الأولى

"لا حياء فى العلم".. خبراء الطب ينقسمون حول تدريس الجنس بالمدارس والجامعات.. أطباء الذكورة يطالبون بتوعية الطلبة لمنع التحرش.. وأساتذة طب نفسى: يجب وضع منهج لا يجرح أحاسيس الطلاب.. ويؤكدون: النت شتت مجتمعنا

"لا حياء فى العلم".. خبراء الطب ينقسمون حول تدريس الجنس بالمدارس والجامعات.. أطباء الذكورة يطالبون بتوعية الطلبة لمنع التحرش.. وأساتذة طب نفسى: يجب وضع منهج لا يجرح أحاسيس الطلاب.. ويؤكدون: النت شتت مجتمعنا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة