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البورصة: تراجع رصيد شهادات إيداع "ليسيكو" وارتفاع بالم هيلز والسويس للأسمنت

الجمعة، 19 يناير 2018 02:00 ص
البورصة: تراجع رصيد شهادات إيداع "ليسيكو" وارتفاع بالم هيلز والسويس للأسمنت البورصة المصرية


كتب هانى الحوتى
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كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، حول أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الجارى، عن استنفاد شركة أوراسكوم للاتصالات لسقف التحويل المتاح لإصدار شهادات، فيما تبقى لدى 14 شركة أخرى ما زالت تحتفظ بنسب وكميات مختلفة من شهادات الإيداع الأجنبية، واستقر رصيد شهادات شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، فى ثانى أسبوع طرح عند 324.22 مليون شهادة.
 
 
وتراجع سقف التحويل المتاح لإصدار شهادات إيداع دولية لشركة ليسيكو مصر إلى 4.18 مليون شهادة، فيما ارتفع سقف التحويل لشركة  بالم هيلز إلى 660.97 مليون شهادة، شركة السويس للأسمنت إلى 41.05 مليون شهادة.
 
 
واستقر سقف التحويل المتاح لإصدار شهادات إيداع بالنسبة لشركة إيديتا للصناعات الغذائية عند 21.62 مليون شهادة، وشركة "جى بى أوتو" عند 282.83 مليون شهادة، وشركة نعيم القابضة عند 75.98 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس القابضة عند 126.59 مليون شهادة، حديد عز عند 129.38 مليون شهادة.
 
 
كما استقرت نسب شهادات الإيداع لأسهم البنك التجارى الدولى عند 15.167 ألف شهادة، والصناعات الغذائية العربية - دومتى عند 61.25 مليون شهادة، وباكين عند 5.08 مليون شهادة، المصرية للاتصالات عند 166.89 مليون شهادة، وعامر جروب عند 1505.77 مليون شهادة. 
 

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