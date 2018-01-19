البحث عن مجهول سرق مخزن ملابس بالعجوزة

لص-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق
تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها لكشف هوية المتهم بسرقة مخزن ملابس بالعجوزة، وكشفت المعاينة والتحريات أن المتهم تمكن من الدخول عبر كسر الباب، واستولى على ملابس وجهازين كمبيوتر.
تلقى الرائد مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بلاغا يفيد تعرض محزن ملابس للسرقة بمنطقة المهندسين. وبإجراء التحريات تبين أن مجهول كسر باب المخزن واستولى على ملابس وجهازين كمبيوتر وفر هاربا، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
إضافة تعليق
من يتفوق بالربع الأول من 2018؟.. تعرف على الشركات الأكثر تحقيقًا للأرباح بالربع الأخير من 2017.. أبل تحتل نصيب الأسد.. سامسونج تنافس على المركز الثانى.. وثلاث شركات صينية ضمن المراكز الخمس الأولى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة