البحث عن مجهول سرق مخزن ملابس بالعجوزة





كتب بهجت أبو ضيف

تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها لكشف هوية المتهم بسرقة مخزن ملابس بالعجوزة، وكشفت المعاينة والتحريات أن المتهم تمكن من الدخول عبر كسر الباب، واستولى على ملابس وجهازين كمبيوتر.

تلقى الرائد مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بلاغا يفيد تعرض محزن ملابس للسرقة بمنطقة المهندسين. وبإجراء التحريات تبين أن مجهول كسر باب المخزن واستولى على ملابس وجهازين كمبيوتر وفر هاربا، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.