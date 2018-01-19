video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 20 يناير 2018 05:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الانتهاء من تطوير حديقة البارون بتكلفة 50 مليون جنيه

الجمعة، 19 يناير 2018 05:19 م
الانتهاء من تطوير حديقة البارون بتكلفة 50 مليون جنيه خالد بدوى وزير قطاع الاعمال


كتب عبد الحليم سالم
إضافة تعليق

قال مصدر مسئول بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام أن الشركة تنتظر خلال أيام، قيام خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام بافتتاح تطوير حديقة البارون.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أن أعمال التطوير تكلفت نحو 50 مليون جنيه بالجهود الذاتية، لافتا إلى أن مجلس الإدارة برئاسة المهندس هانى الديب نجح فى تطوير الحديقة وفق أفضل المواصفات العالمية لخدمة المواطنين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قطاع المشروعات بـ الآثار: ترميم قصر البارون يتم بأسلوب علمى دقيق

صور.. مساعد وزير الآثار وأعضاء بالبرلمان يتفقدون قصر البارون

"المفوضين" تؤجل دعوى تطالب بفسخ عقد إيجار حديقة قصر البارون لـ5 أكتوبر

افتتاح حديقة البارون

تطوير حديقة البارون

هاني الديب

خالد بدوى

وزير قطاع الاعمال



لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

فيديو.. شمس الكويتية لـON E: المجتمع الفنى ملىء بالمثليين ولدى صديقات مثليات

فيديو.. شمس الكويتية لـON E: المجتمع الفنى ملىء بالمثليين ولدى صديقات مثليات

فيديو.. السيسى يعلن رسميا ترشحه لفترة رئاسية ثانية.. ويؤكد: أتعهد بأن تكون الانتخابات عنوانا للحرية والشفافية.. لا أستطيع البقاء ثانية واحدة فى تحمل المسئولية على غير إرادتكم.. ويطالب المصريين بالنزول للتصويت

فيديو.. السيسى يعلن رسميا ترشحه لفترة رئاسية ثانية.. ويؤكد: أتعهد بأن تكون الانتخابات عنوانا للحرية والشفافية.. لا أستطيع البقاء ثانية واحدة فى تحمل المسئولية على غير إرادتكم.. ويطالب المصريين بالنزول للتصويت

تساؤلات شائكة فى عروض البدرى للرحيل عن الأهلى.. ما سر توقيت إعلان العروض.. كيف تطالب الإدارة الحمراء اللاعبين بإغلاق الملف ويفتحه المدير الفنى.. هل يتكرر سيناريو أهلى طرابلس.. وما هو الموقف النهائى للمدرب ؟

تساؤلات شائكة فى عروض البدرى للرحيل عن الأهلى.. ما سر توقيت إعلان العروض.. كيف تطالب الإدارة الحمراء اللاعبين بإغلاق الملف ويفتحه المدير الفنى.. هل يتكرر سيناريو أهلى طرابلس.. وما هو الموقف النهائى للمدرب ؟

مصادر: رئيس الوزراء يعود لممارسة مهام عمله بمقر مكتبه بداية من السبت

مصادر: رئيس الوزراء يعود لممارسة مهام عمله بمقر مكتبه بداية من السبت

تعرف على أهداف مشروع تطوير قصر العينى ( 2020 ) فى 16 نقطة

تعرف على أهداف مشروع تطوير قصر العينى ( 2020 ) فى 16 نقطة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة