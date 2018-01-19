الانتهاء من تطوير حديقة البارون بتكلفة 50 مليون جنيه





كتب عبد الحليم سالم

قال مصدر مسئول بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام أن الشركة تنتظر خلال أيام، قيام خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام بافتتاح تطوير حديقة البارون.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أن أعمال التطوير تكلفت نحو 50 مليون جنيه بالجهود الذاتية، لافتا إلى أن مجلس الإدارة برئاسة المهندس هانى الديب نجح فى تطوير الحديقة وفق أفضل المواصفات العالمية لخدمة المواطنين.