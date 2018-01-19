الانتهاء من تطوير حديقة البارون بتكلفة 50 مليون جنيه

الانتهاء من تطوير حديقة البارون بتكلفة 50 مليون جنيهالجمعة، 19 يناير 2018 05:19 م
خالد بدوى وزير قطاع الاعمال
كتب عبد الحليم سالم
إضافة تعليق
قال مصدر مسئول بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام أن الشركة تنتظر خلال أيام، قيام خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام بافتتاح تطوير حديقة البارون.
وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أن أعمال التطوير تكلفت نحو 50 مليون جنيه بالجهود الذاتية، لافتا إلى أن مجلس الإدارة برئاسة المهندس هانى الديب نجح فى تطوير الحديقة وفق أفضل المواصفات العالمية لخدمة المواطنين.
إضافة تعليق
فيديو.. السيسى يعلن رسميا ترشحه لفترة رئاسية ثانية.. ويؤكد: أتعهد بأن تكون الانتخابات عنوانا للحرية والشفافية.. لا أستطيع البقاء ثانية واحدة فى تحمل المسئولية على غير إرادتكم.. ويطالب المصريين بالنزول للتصويت
تساؤلات شائكة فى عروض البدرى للرحيل عن الأهلى.. ما سر توقيت إعلان العروض.. كيف تطالب الإدارة الحمراء اللاعبين بإغلاق الملف ويفتحه المدير الفنى.. هل يتكرر سيناريو أهلى طرابلس.. وما هو الموقف النهائى للمدرب ؟
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة