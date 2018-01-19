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الإسكان: 8 مشروعات إسكان ومياه شرب جاهزة بالصعيد للافتتاح الرئاسى

الجمعة، 19 يناير 2018 10:17 ص
الإسكان: 8 مشروعات إسكان ومياه شرب جاهزة بالصعيد للافتتاح الرئاسى الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان


كتب أحمد حسن
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استعدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للافتتاحات الرئاسية فى الصعيد هذا الأسبوع، بتجهيز 8 مشروعات إسكان ومياه شرب بالصعيد،  يتم افتتاحها بتشريف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: جاهز للافتتاح 288 وحدة سكنية (12 عمارة) بالإسكان الاجتماعي بمنطقة ابني بيتك، و2280 وحدة سكنية (95 عمارة) بالإسكان الاجتماعي بمنطقة 138 عمارة، بمدينة سوهاج الجديدة، ومشروع إنشاء قرية الظهير الصحراوي بأبوسمبل / مركز نصر النوبة، وتضم 50 بيتاً بدوياً شاملاً المرافق، بمحافظة أسوان.

وأضاف الوزير: جاهز أيضاً للافتتاح 5 مشروعات لمياه الشرب، وهي: مشروع إنشاء شبكة توزيع مياه الشرب، وخزان أرضي سعة 10 آلاف م3، ومحطة رفع بشلاتين، بمحافظة البحر الأحمر، ومشروع المرحلة الأولى من محطة تنقية مياه مدينة سوهاج الجديدة، بطاقة 35 ألف م3/ي، ومحطة تنقية مياه دار السلام، بطاقة 60 ألف م3/ي، بمحافظة سوهاج، ومشروع محطة تنقية مياه جبل شيشة، بطاقة 86 ألف م3/ي، بمحافظة أسوان، ومشروع محطة تنقية مياه أبشادات، بطاقة 26 ألف م3/ي، بمحافظة المنيا.

 


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وزارة الإسكان

مشروعات إسكان

مياه شرب

الصعيد



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