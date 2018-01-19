الإحصاء: مصر تنجح فى رفع صادراتها بقيمة 41 مليون دولار خلال 30 يوماً





كتبت- هبة حسام

نجحت الدولة خلال 30 يوماً فقط، فى رفع وزيادة صادراتها بقيمة 41 مليون دولار، وذلك خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر الماضيين، حيث بلغت القيمة الإجمالية لصادرات مصر فى شهر سبتمبر 2017 نحو 1.83 مليار دولار، مرتفعة إلى 2.24 مليار دولار فى الشهر التالى له "أكتوبر 2017"، بزيادة 41 مليون دولار.

ووفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء حول حجم التجارة الخارجية لمصر على مدار شهر سبتمبر وأكتوبر من العام المنتهى، بلغت قيمة صادرات مصر من الملابس الجاهزة فى سبتمبر الماضى 86.9 مليون دولار، مرتفعة إلى 126.5 مليون دولار خلال أكتوبر 2017 التالى له، أما صادرات الأسمدة فارتفعت من 58.7 مليون دولار فى سبتمبر إلى 102.8 مليون دولار خلال أكتوبر.

ومن المنتجات التى صدرتها الدولة خلال الشهرين المشار إليهما، الأدوية ومحضرات الصيدلة، وقد بلغ حجم تصديرها فى سبتمبر 2017 نحو 21 مليون دولار، مرتفعة إلى 23.7 مليون دولار فى شهر أكتوبر 2017، كما تم تصدير سجاد وكليم بقيمة 24.8 مليون دولار فى سبتمبر، مرتفعة إلى 26.8 مليون دولار خلال أكتوبر.

وتضمنت صادرات مصر أيضاً خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر 2017، تصدير صابون ومحضرات تنظيف، بقيمة 22.8 مليون دولار فى سبتمبر، وزادت قيمة تصدير ذلك المنتج إلى 29.1 مليون دولار فى شهر أكتوبر، هذا بالإضافة إلى تصدير بلاط وأدوات صحية بقيمة 19.1 مليون دولار فى سبتمبر، وارتفعت إلى 23.5 مليون دولار خلال أكتوبر 2017.