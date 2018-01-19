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الجمعة، 19 يناير 2018 03:52 م
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الأمن العام ينفذ 80 ألف حكم قضائى ضد هاربين من أحكام

الجمعة، 19 يناير 2018 01:48 م
الأمن العام ينفذ 80 ألف حكم قضائى ضد هاربين من أحكام حملات أمنية - أرشيفية


كتب محمود عبد الراضى
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نجحت جهود الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن خلال 24 ساعة فى ضبط 198 قضية مخدرات، 74 متهما هاربا فى قضايا متنوعة، 20 سيارة مُبلغ بسرقتها وتنفيذ 80951 حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

 


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