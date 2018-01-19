الأمم المتحدة: هناك 4 ملايين طفل يحتاجون العون فى أنحاء العراق

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قالت الأمم المتحدة إن الأطفال يشكلون نحو النصف من بين 2.6 مليون شخص نزحوا فى العراق، بسبب الحرب التى استمرت 3 أعوام على تنظيم "داعش"، وإن العنف المستمر يعرقل جهود تخفيف معاناتهم.

وقال بيتر هوكينز كبير ممثلى "يونيسيف" لدى العراق فى مؤتمر صحفى عبر الهاتف من بغداد: "نعتقد أنه نتيجة للصراع وغياب الاستثمار على مدار أعوام والفقر. هناك 4 ملايين طفل يحتاجون العون الآن فى أنحاء العراق".

وأضاف أن هناك 1.3 مليون طفل ضمن 2.6 مليون نازح نتيجة القتال الذى كان مدمرا عادة مع "داعش".

من جهته، قال المدير الإقليمى لـ"يونيسيف" جيرت كابيليرى فى بيان: "رغم انتهاء القتال فى عدة مناطق، لا يزال العنف مستمرا فى مناطق أخرى، وفى الأسبوع الحالى فقط وقعت ثلاثة تفجيرات فى بغداد".

وأضاف: "العنف لا يقتل ويشوه الأطفال فقط، إنه يدمر المدارس والمستشفيات والمنازل والطرق، ويمزق النسيج الاجتماعى المتنوع وثقافة التسامح التى تحافظ على تماسك المجتمعات".

وقال هوكينز إن "يونيسيف" تساعد أيضا أطفال المشتبه فى انتمائهم لـ"داعش" المحتجزين حاليا، عن طريق توفير رعاية ومساعدة قانونية، وتحاول لم شمل آخرين مع أسرهم بمن فيهم الموجودون فى الخارج.

وكانت الحكومة العراقية أعلنت الشهر الشهر الماضى النصر على تنظيم "داعش" الإرهابي، بعدما استردت تقريبا كل الأراضى التى استولى عليها فى 2014، فإن استمرار القصف والهجمات يجعل من الصعب إعادة بناء حياة النازحين، حسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف).