video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 19 يناير 2018 05:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الأمم المتحدة: حرب العراق على داعش شردت 1.3 مليون طفل

الجمعة، 19 يناير 2018 04:16 م
الأمم المتحدة: حرب العراق على داعش شردت 1.3 مليون طفل الأمم المتحدة


جنيف (رويترز)
إضافة تعليق

قالت الأمم المتحدة اليوم الجمعة، إن الأطفال يشكلون نحو النصف من بين 2.6 مليون شخص نزحوا فى العراق بسبب الحرب التى استمرت 3 أعوام على تنظيم داعش، وإن العنف المستمر يعرقل جهود تخفيف معاناتهم.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" إنه بينما أعلنت الحكومة العراقية الشهر الماضى النصر على التنظيم بعدما استردت تقريبا كل الأراضى التى استولى عليها فى عام 2014 فإن استمرار القصف والهجمات يجعل من الصعب إعادة بناء حياة النازحين.

وقال بيتر هوكينز كبير ممثلى يونيسيف لدى العراق "نعتقد أنه نتيجة للصراع وغياب الاستثمار على مدار أعوام والفقر، هناك 4 ملايين طفل يحتاجون العون الآن فى أنحاء العراق".

وقال فى مؤتمر صحفى فى جنيف عبر الهاتف من بغداد إن هناك 1.3 مليون طفل ضمن 2.6 مليون نازح نتيجة القتال الذى كان مدمرا عادة مع داعش.

وقال جيرت كابيليرى المدير الإقليمى ليونيسيف فى بيان "على الرغم من انتهاء القتال فى عدة مناطق، لا يزال العنف مستمرا فى مناطق أخرى، وفى الأسبوع الحالى فقط وقعت ثلاثة تفجيرات فى بغداد".

وأضاف "العنف لا يقتل ويشوه الأطفال فقط، إنه يدمر المدارس والمستشفيات والمنازل والطرق. إنه يمزق النسيج الاجتماعى المتنوع وثقافة التسامح التى تحافظ على تماسك المجتمعات".

وقال هوكينز إن يونيسيف تساعد أيضا أطفال المشتبه فى انتمائهم لتنظيم داعش المحتجزين حاليا عن طريق توفير رعاية ومساعدة قانونية وتحاول لم شمل آخرين مع أسرهم بمن فيهم الموجودون فى الخارج.

وأصبحت قضية نزوح المدنيين من المناطق السنية التى كانت خاضعة لسيطرة داعش  أحدث نقطة خلافية فى النزاع السياسى ذى الصبغة الطائفية فى العراق.

ويضغط السياسيون السنة لتأجيل انتخابات برلمانية مقررة فى مايو أيار لإتاحة الفرصة أمام النازحين للعودة إلى بلداتهم للإدلاء بأصواتهم.

ويصر سياسيون شيعة ومنهم رئيس الوزراء حيدر العبادى على إجراء الانتخابات فى موعدها المقرر يوم 12 مايو.

ودعت الولايات المتحدة أمس الخميس لإجراء الانتخابات فى وقتها وقالت إن تأجيلها " سيشكل سابقة خطيرة ويقوض الدستور ويضر بالتطور الديمقراطى فى العراق فى الأمد البعيد".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

روسيا تساهم بـ 2 مليون دولار فى ميزانية مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تعرب عن أسفها بعد إساءة ترامب للأفارقة

الامم المتحده

اخبار الامم المتحده

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم

العراق

اخبار العراق



لا تفوتك
السيسي: أقسم بالله مصر نجت بكرم ربنا وحده قبل جهود الجيش والشرطة

السيسي: أقسم بالله مصر نجت بكرم ربنا وحده قبل جهود الجيش والشرطة

7 إجراءات للإدلاء بصوتك فى الانتخابات الرئاسية.. تعرف عليها

7 إجراءات للإدلاء بصوتك فى الانتخابات الرئاسية.. تعرف عليها

5 أسباب تدعو ريال مدريد للتعاقد مع محمد صلاح الصيف المقبل.. تراجع أداء هجوم الملكى.. تجديد الدماء وخفض معدل الأعمار.. غياب تأثير الصفقات الجديدة.. إجادة الفرعون لاختراق دفاعات الخصوم.. وزيادة الفاعلية الهجومية

5 أسباب تدعو ريال مدريد للتعاقد مع محمد صلاح الصيف المقبل.. تراجع أداء هجوم الملكى.. تجديد الدماء وخفض معدل الأعمار.. غياب تأثير الصفقات الجديدة.. إجادة الفرعون لاختراق دفاعات الخصوم.. وزيادة الفاعلية الهجومية

مرتضى منصور: لن أستقيل من الزمالك.. ولو عبد الله جورج عاوز يستقيل بمفرده

مرتضى منصور: لن أستقيل من الزمالك.. ولو عبد الله جورج عاوز يستقيل بمفرده

4 كواكب تزين سماء 2018.. تعرف عليها وتواريخ وأوقات رؤيتها

4 كواكب تزين سماء 2018.. تعرف عليها وتواريخ وأوقات رؤيتها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة