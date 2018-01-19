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الأمم المتحدة: أكثر من 32 ألف يمنى نزحوا خلال شهرين

الجمعة، 19 يناير 2018 05:30 م
الأمم المتحدة: أكثر من 32 ألف يمنى نزحوا خلال شهرين مهاجرين


دبى (أ ف ب)
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أعلنت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أن المعارك المستعرة فى اليمن أرغمت أكثر من 32 ألف شخص على الفرار من ديارهم فى الشهرين الماضيين.

وقالت المفوضية السامية لشئون اللاجئين فى بيان الخميس، إن هؤلاء يضافون إلى نحو مليونى يمنى نزحوا أصلا بسبب المعارك.

وأضاف البيان أن "حلول الشتاء فى اليمن حيث يمكن أن تنخفض درجات الحرارة لما دون الصفر فى عدد من المحافظات، قد فاقم الصعوبات بالنسبة لكثيرين وخصوصا النازحين والمقيمين فى تجمعات غير رسمية عرضة لعناصر الطبيعة مع حماية قليلة من البرد".

وقالت المتحدثة باسم المفوضية شابية مانتو إن تصاعد المعارك فى العاصمة صنعاء التى يسيطر عليها المتمردون، وكذلك فى محافظتى الحديدة على البحر الاحمر وشبوة الغنية بالنفط فى الجنوب، تسبب فى موجات النزوح الجديدة.

وقالت مانتو على تويتر الجمعة "نستمر فى مشاهدة ارتباط بين تفاقم الاعمال العدائية والإصابات المدنية النزوح". 


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