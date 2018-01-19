استطلاع: 66% من الروس يصوتون لصالح بوتين حال جرت انتخابات الرئاسة قريبا





أ ش أ

أظهر استطلاع للرأى العام فى روسيا أن حوالى ثلثى المواطنين الروس (66%) تقريبا سيصوتون لصالح فلاديمير بوتين، فى حال جرت انتخابات الرئاسة الروسية قريبا.

ويؤكد صندوق "الرأى العام" الروسى، الذى أجرى الاستطلاع ونشره على موقعه الالكترونى اليوم الجمعة، أن هذا المؤشر لم يتغير تقريبا مقارنة مع العام الماضى حيث بلغ حينها نسبة 65 فى المائة.



وقد احتل كل من المرشح عن الحزب الليبيرالى الديموقراطى فلاديمير جيرونوفسكى والمرشح عن الحزب الشيوعى بافل جرودينين، المرتبة الثانية بنسبة 6 فى المائة، وجاءت المرشحة عن حزب المبادرة المدنية كسينيا سوبتشاك ثالثة بحصولها على 2 فى المائة، يليها المرشح عن حزب "يابلوكو" جريجورى يافلينسكى بنسبة 1 فى المائة.



وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 8 فى المائة فقط من الناخبين الروس أعربوا عن عدم مشاركتهم فى الانتخابات، إذا جرت يوم الأحد المقبل.. وجرى الاستطلاع فى 53 كيانا فيدراليا لروسيا خلال يومى 13 و14 يناير الجارى، حيث شارك فيه 1500 شخص فى 104 مركز سكنى، ولم تتجاوز نسبة الخطأ 3.6 فى المائة.



جدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية الروسية ستجرى فى 18 مارس القادم، ويخوضها بوتين كمرشح مستقل.