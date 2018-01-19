ارتفاع أعداد المصابين الفلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى لـ8 مواطنين





(أ ش أ)

ارتفعت أعداد المصابين الفلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى إلى 8 مواطنين وذلك خلال المواجهات المندلعة على نقاط التماس على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة فى القطاع الدكتور أشرف القدرة إن 6 من الشبان أصيبوا برصاص الاحتلال قرب مقبرة الشهداء شرق مخيم جباليا، فيما أصيب اثنان قرب موقع نحل عوز العسكرى شرق حى الشجاعية بغزة.

ونقل الجرحى إلى مشفى الشفاء بغزة والمشفى الأندونيسى بجباليا حيث وصفت جراحهم بالمتوسطة نتيجة إصابتهم فى الأطراف.

ووصل عشرات الشبان- رغم الأحوال الجوية العاصفة- إلى نقاط التماس فى خان يونس والبريج وسط قطاع غزة إضافة إلى غزة وجباليا وهم يحملون أعلام فلسطين قبل أن يبادر جنود الاحتلال بإطلاق النار عليهم.

وجاءت التظاهرات استجابة لدعوة من الفصائل الفلسطينية بالتظاهر رفضا لقرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال.