اختتام ورشة عمل معهد التخطيط لإدارة الخطة الاستراتيجية القومية بأفريقيا

كتب مصطفى عبد التواب

اختتمت، مساء أمس الخميس، بمدينة شرم الشيخ، ورشة العمل حول مشروع بناء القدرات الفنية، والتى نظمها معهد التخطيط القومى، الذراع البحثى لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقى.

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن أفريقيا بشكل عام، ودول حوض النيل بشكل خاص، تمثل عمق استراتيجى مصرى يجعل من دعم الأشقاء لأفارقة واجب وطنى".

وأضافت هالة السعيد، بحسب بيان صحفى اليوم الجمعة، أن ورشة العمل جاءت فى ضوء قيام مصر بدورها تجاه الأشقاء من الدول الأفريقية باعتبارهم العمق الاستراتيجى لمصر، وكذلك فى إطار دور معهد التخطيط القومى فى تقديم الدورات التدريبية اللازمة لبناء قدرات المتدربين، وهذا كله يؤكد على الروابط التاريخية التى تربط مصر بأشقائها من الدول الأفريقية.

وتابعت هالة السعيد :"نحرص على الاضطلاع بالدور المصرى الرائد على الصعيد الأفريقى عبر استمرار وتنمية أواصر التعاون والإخاء مع أشقائنا من دول حوض النيل، وذلك تفعيلًا للمبادرة المصرية لتنمية دول حوض نهر النيل التى انطلقت عام 2012 لتحقيق التعاون والتنمية المستدامة لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية بحوض النيل".

وأكدت "السعيد"، على أهمية هذه الورشة وأهمية الموضوعات التى تناولتها فى تسليط الضوء على عملية بناء وإدارة الخطة الاستراتيجية القومية وآليات تحليلها، والخطة المالية، بجانب الخطط التنفيذية السنوية وخطة إدارة المخاطر وغيرها، بالإضافة إلى التعرف على نظام إدارة الأداء وأساليب المراجعة والتقييم.

وأشادت "السعيد" بالتعاون من قبل الاتحاد الأفريقى متمثلًا فى بنك التنمية الأفريقى ومشاركته فى دعم وتقديم مثل هذه التدريبات، حيث قدم خلالها عدد من الخبراء محاضرات وتدريبات لبناء القدرات التخطيطية للأشقاء بأفريقيا، بجانب تبادل الخبرات بين المتدربين فى مجال إعداد وتحديث ومتابعة قياس أداء الخطة والإطلاع على خطة التنمية المستدامة 2030 لمصر".

ومن جانبه قال الدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومى، أن تنفيذ ورشة العمل للأشقاء الأفارقة تأتى ضمن رسالة المعهد فى بناء قدرات العاملين بأجهزة التخطيط بالدول الأفريقية الشقيقة، هذا بجانب دوره الأساسى فى بناء قدرات العاملين بأجهزة التخطيط فى مصر".

وأكد "زهران" على أن معهد التخطيط القومى يُعد من مراكز الفكر الرائدة فى مجالات التخطيط والتنمية لخدمة صانع القرار فى مصر والوطن العربى وأفريقيا.

وأشار براجاش باكتا المدير التنفيذى لبنك التنمية الأفريقى بالقاهرة، إلى الدور الداعم للبنك لمشروعات التنمية فى مصر ودول القارة الأفريقية، وأشاد "باكتا" بالدور الفاعل الذى تقوم به وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمعهد القومى للتخطيط، لبناء القدرات التخطيطية لمواطنى القارة السمراء، مؤكدًا على دعم البنك للقيام بتنفيذ ورش العمل وغيرها من النشاطات عبر تنفيذ أنشطة منحة البنك لمعهد التخطيط القومى.

يُذكر أن حوالى 20 متدربًا من 17 دولة افريقية قد شاركوا فى هذه الورشة، وهذه الدول هي: السودان، وجنوب السودان، وأثيوبيا، وكينيا، وبروندي، وتنزانيا، وإرتيريا، والصومال، وموريتانيا، وجيبوتي، والجزائر، وتونس، ومالاوى، وجزر القمر، وليبيا، والنيجر، ومصر.

يُشار أن هذه الورشة هى الثانية من نوعها، حيث نظم معهد التخطيط القومي، ورشة شبيهة فى يناير 2017 بمدينة شرم الشيخ تحت عنوان "دراسات الجدوى وتقييم المشروعات" لعدد 20 متدربًا أيضًا من دول حوض النيل.