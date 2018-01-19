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"إيجاس" تستعد لطرح مناقصة لاستيراد الغاز المسال قبل نهاية يناير

الجمعة، 19 يناير 2018 01:00 ص
"إيجاس" تستعد لطرح مناقصة لاستيراد الغاز المسال قبل نهاية يناير الشركة المصرية القابض للغازات الطبيعية "إيجاس" - أرشيفية


كتب أحمد أبو حجر
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كشف مصدر مسئول بالشركة المصرية للغازات الطبيعية "إيجاس" – التابعة لوزارة البترول -  عن نية الشركة لطرح مناقصة لاستيراد الغاز المسال قبل نهاية شهر يناير الجارى، لتأمين احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعى خلال الربع الثانى من العام الحالى 2018.

ووصل  إنتاج مصر من الغاز الطبيعى لنحو 5.5 مليار قدم مكعب يوميا، ارتفاعا من 4.6 مليار قدم خلال عام 2016، وذلك بعد ربط عدد من الاكتشافات الجديدة على الشبكة القومية للغاز يأتى على رأسهم الإنتاج الأولى من حقل ظهر بطاقة تصل إلى حوالى 350مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى، بالإضافة إلى 700 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز من المرحلة الاولى من مشروع حقول شمال الاسكندرية، بالإضافة إلى ربط إنتاج حقل ظهر على الشبكة القومية للغازات بطاقة تصل إلى حوالى 300 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز، بالإضافة إلى الزيادات الاخيرة فى إنتاج حقل نورس .

وتستهدف إيجاس التوقف عن استيراد الغاز المسال من الخارج بنهاية العام الجارى وذلك مع زيادة الإنتاج من اكتشافات الغاز الطبيعى فى البحر المتوسط، حيث تسعى وزارة البترول قبل منتصف العام الجارى إلى إكمال ربط  المرحلة الأولى من حقل ظهر ليرتفع الإنتاج إلى نحو يزيد عن مليار قدم مكعب يوميا من الغاز بدلا من 350 مليون قدم فى الوقت الحالى، بالإضافة إلى ربط المرحلة الثانية من مشروع شمال الاسكندرية  حقلا جيزة وفيوم بطاقة تصل إلى نحو 500 مليون قدم مكعب مكعب يوميا، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج من حقل أتول .

 


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