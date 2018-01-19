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الجمعة، 19 يناير 2018 09:01 م
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إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى بعد تحسن الأحوال الجوية

الجمعة، 19 يناير 2018 05:22 م
إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى بعد تحسن الأحوال الجوية ميناء شرم الشيخ


جنوب سيناء - فايزة مرسال
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أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أنه تم إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء،  بعد تحسن الأحوال الجوية و استقرار الرياح، وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية .
 
وأكد يوسف انتظام الحركة الملاحية وأعمال الشحن والتفريغ بموانئ الهيئة الست، والموانئ التخصصية بالثلاث محافظات السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء، وأنها تسير بصورة طبيعية ولا توجد أى خسائر أو أضرار بالموانئ التابعة من سوء الأحوال الجوية.
 

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