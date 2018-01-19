إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى بعد تحسن الأحوال الجوية





جنوب سيناء - فايزة مرسال

أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أنه تم إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء، بعد تحسن الأحوال الجوية و استقرار الرياح، وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية .

وأكد يوسف انتظام الحركة الملاحية وأعمال الشحن والتفريغ بموانئ الهيئة الست، والموانئ التخصصية بالثلاث محافظات السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء، وأنها تسير بصورة طبيعية ولا توجد أى خسائر أو أضرار بالموانئ التابعة من سوء الأحوال الجوية.