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إصابة 6 فلسطينيين فى مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى نابلس وقلقيلية

الجمعة، 19 يناير 2018 06:06 م
إصابة 6 فلسطينيين فى مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى نابلس وقلقيلية قوات الاحتلال - أرشيفية


(أ ش أ)
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أصيب شابان وطفل بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى قرية اللبن الشرقية، جنوب مدينة نابلس اليوم الجمعة.

وقال شهود عيان إن طفلا لا يتجاوز عمره الستة أعوام أصيب برصاصة معدنية فى عينه وشابين آخرين فى المواجهات "العنيفة" التى تشهدها القرية منذ ساعات ما بعد ظهر اليوم.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه منازل المواطنين القريبة من مدخل القرية.

وفى قلقيلية أصيب 3 شبان بجروح خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الجمعة، لمسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية السلمية المنددة بالاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 15 عاما لصالح مستوطنى "قدوميم" الجاثمة عنوة على أراضى القرية.

وذكر منسق المقاومة الشعبية فى كفر قدوم مراد شتيوي، أن قوات الاحتلال قمعت المسيرة التى انطلقت بعد صلاة الجمعة، باستخدام الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة 3 شبان فى الأطراف السفلية عولجوا ميدانيا من قبل طاقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأشار شتيوى إلى أن المسيرة انطلقت رغم الأجواء العاصفة والباردة، تأكيدا على استمرار المقاومة الشعبية، وتنديدا بالاستيطان وبقرارات الإدارة الأميركية المتعلقة بالقدس الشريف.

من جهة أخرى .. وفى الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى بعد ظهر اليوم الجمعة، مواطنة من مدينة الخليل بعد تفتيشها أثناء دخولها الحرم الإبراهيمى الشريف.

وقالت مصادر أمنية إن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت المواطنة منتهى إبراهيم على أبو حمدية(32 سنة) من مدينة الخليل، وذلك بعد أن أوقفتها على مدخل الحرم الإبراهيمى الشريف، بزعم حيازتها سكينا.


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