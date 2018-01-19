إصابة 5 اشخاص في انقلاب سيارة بطريق قنا سفاجا

إنقلاب سيارة -أرشيفية
قنا - هند المغربي
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أصيب مساء اليوم 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 40 بطريق قنا سفاجا.
تلقي مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف مدير المرفق إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 40 طريق قنا سفاجا تم الدفع ب3 سيارات إسعاف لنقل المصابين لتلقي العلاج بمستشفى قنا العام بإشراف الدكتور محمد الديب مدير المستشفى.
تم إخطار الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث.
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