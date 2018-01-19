video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 20 يناير 2018 04:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة لخلافات على قطعة أرض بإيتاى البارود

الجمعة، 19 يناير 2018 08:33 م
إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة لخلافات على قطعة أرض بإيتاى البارود مشاجرة -أرشيفية


البحيرة : جمال أبو الفضل- ناصر جودة
إضافة تعليق

أصيب 4 أشخاص فى مشاجرة بقرية النبيرة التابعة لمركز شرطة إيتاى البارود لخلافات على قطعة أرض وتم نقل المصابين للمستشفى العام .
 
تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح ، مساعد وزير الداخلية  مدير أمن البحيرة ، إخطارًا من مركز شرطة إيتاى البارود بوقوع مشاجرة بقرية النبيرة التابعة لدائرة المركز.
 
وبالانتقال والفحص ، تبين إصابة 4 أشخاص من عائلة جودة بقرية النبيرة التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاى البارود فى مشاجرة لخلافات على قطعة أرض .
 
تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهمين وتم نقل المصابين للمستشفى العام وتعيين الحراسة اللازمة بالقرية وجارٍ تحرير المحضر اللأزم . 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة 3 أمناء شرطة جراء انقلاب سيارة بالطريق الزراعى

البحيرة

اخبار البحيرة

اخبار مصر

المحافظات

الحوادث

مديرية امن البحيرة

مشاجرة

إيتاى البارود



لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

فيديو.. شمس الكويتية لـON E: المجتمع الفنى ملىء بالمثليين ولدى صديقات مثليات

فيديو.. شمس الكويتية لـON E: المجتمع الفنى ملىء بالمثليين ولدى صديقات مثليات

فيديو.. السيسى يعلن رسميا ترشحه لفترة رئاسية ثانية.. ويؤكد: أتعهد بأن تكون الانتخابات عنوانا للحرية والشفافية.. لا أستطيع البقاء ثانية واحدة فى تحمل المسئولية على غير إرادتكم.. ويطالب المصريين بالنزول للتصويت

فيديو.. السيسى يعلن رسميا ترشحه لفترة رئاسية ثانية.. ويؤكد: أتعهد بأن تكون الانتخابات عنوانا للحرية والشفافية.. لا أستطيع البقاء ثانية واحدة فى تحمل المسئولية على غير إرادتكم.. ويطالب المصريين بالنزول للتصويت

تساؤلات شائكة فى عروض البدرى للرحيل عن الأهلى.. ما سر توقيت إعلان العروض.. كيف تطالب الإدارة الحمراء اللاعبين بإغلاق الملف ويفتحه المدير الفنى.. هل يتكرر سيناريو أهلى طرابلس.. وما هو الموقف النهائى للمدرب ؟

تساؤلات شائكة فى عروض البدرى للرحيل عن الأهلى.. ما سر توقيت إعلان العروض.. كيف تطالب الإدارة الحمراء اللاعبين بإغلاق الملف ويفتحه المدير الفنى.. هل يتكرر سيناريو أهلى طرابلس.. وما هو الموقف النهائى للمدرب ؟

مصادر: رئيس الوزراء يعود لممارسة مهام عمله بمقر مكتبه بداية من السبت

مصادر: رئيس الوزراء يعود لممارسة مهام عمله بمقر مكتبه بداية من السبت

تعرف على أهداف مشروع تطوير قصر العينى ( 2020 ) فى 16 نقطة

تعرف على أهداف مشروع تطوير قصر العينى ( 2020 ) فى 16 نقطة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة