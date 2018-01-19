إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة لخلافات على قطعة أرض بإيتاى البارود

إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة لخلافات على قطعة أرض بإيتاى البارودالجمعة، 19 يناير 2018 08:33 م
مشاجرة -أرشيفية
البحيرة : جمال أبو الفضل- ناصر جودة
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أصيب 4 أشخاص فى مشاجرة بقرية النبيرة التابعة لمركز شرطة إيتاى البارود لخلافات على قطعة أرض وتم نقل المصابين للمستشفى العام .
تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح ، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة ، إخطارًا من مركز شرطة إيتاى البارود بوقوع مشاجرة بقرية النبيرة التابعة لدائرة المركز.
وبالانتقال والفحص ، تبين إصابة 4 أشخاص من عائلة جودة بقرية النبيرة التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاى البارود فى مشاجرة لخلافات على قطعة أرض .
تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهمين وتم نقل المصابين للمستشفى العام وتعيين الحراسة اللازمة بالقرية وجارٍ تحرير المحضر اللأزم .
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