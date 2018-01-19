إصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين بطريق الواحات بسبب سوء الطقس

أصيب 4 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين ملاكى ونقل أعلى طريق الواحات بسبب السرعة الزائدة وسوء الأحوال الجوية، ما أدى إلى توقف حركة المرور وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث فيما تم نقل المصابين للمستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من الخدمات المعينة أعلى فى طريق الكريمات بوقوع حادث مرورى و على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.