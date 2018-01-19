إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى على الصحراوى الشرقى ببنى سويف

إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى على الصحراوى الشرقى ببنى سويفالجمعة، 19 يناير 2018 11:23 م
انقلاب سيارة - أرشيفية
بنى سويف :هانى فتحى
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أصيب ثلاثة أشخاص، مساء اليوم الجمعة، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الشرقى فى المنطقة الواقعة بين محافظتى بنى سويف والمنيا.
واستقبل مستشفى بنى سويف العام "عادل فريد عطية 35 سنة مصاب اشتباه نزيف بالمخ و جمال يوسف معوض 50 سنة مصاب بكدمات وسحجات و موسى مكرم بشاى 40 مصاب كدمات وسحجات"، وجميعهم مقيمون بمحافظة أسيوط، ويتلقون العلاج داخل قسم الاستقبال تحت إشراف الدكتور هانى همام مدير المستشفى.
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