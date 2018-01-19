إصابة 18 شخصا إثر حادث انقلاب ميكروباص بالدائرى الإقليمى اتجاه السويس

إصابة 18 شخصا إثر حادث انقلاب ميكروباص بالدائرى الإقليمى اتجاه السويسالجمعة، 19 يناير 2018 01:57 ص
حادث تصادم-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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أصيب 18 شخصا إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائرى الإقليمى للقادم من القاهرة إلى السويس بسبب السرعة الزائدة، مما أدى إلى توقف حركة المرور وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث فيما تم نقل المصابين للمستشفى.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغا من الخدمات المعينة أعلى فى منشاة القناطر بوقوع حادث مرورى و على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .
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